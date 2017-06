Beach House: B-Sides and Rarities



Available June 30th, 2017.



Tracklisting:



1. Chariot

2. Baby

3. Equal Mind

4. Used to Be (2008 Single Version)

5. White Moon (iTunes Session Remix)

6. Baseball Diamond

7. Norway (iTunes Session Remix)

8. Play the Game

9. The Arrangement

10. Saturn Song

11. Rain in Numbers

12. I Do Not Care for the Winter Sun

13. 10 Mile Stereo (Cough Syrup Remix)

14. Wherever You Go