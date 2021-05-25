KCRW’s Top 30: May 17-23

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Jorja Smith tops our May 17-23 chart.

Jorja Smith tops our May 17-23 chart. Photo by Bardha Krasniqui.

The dulcet tones of R&B force Jorja Smith make a welcome return on her latest album “Be Right Back,” which tops our chart for May 17-23. 

Revisit the best of KCRW’s airplay from the past week with fresh cuts from the likes of La Femme, Biig Piig, Duran Jones & the Indications, and a whole lot more to keep you feeling fresh and cool in the warm weather ahead. 

Check out the full rundown and our Top 30 Spotify playlist below. 

KCRW’S TOP 30: MAY 17-23

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    1. JORJA SMITH – BE RIGHT BACK (FAMM)
    2. LA FEMME – PARADIGMES (DISQUE POINTU) 
    3. POLO & PAN CYCLORAMA (VIRGIN RECORDS FRANCE)
    4. ST. VINCENT – DADDY’S HOME (LOMA VISTA / CONCORD)
    5. DURAND JONES & THE INDICATIONS PRIVATE SPACE (DEAD OCEANS)
    6. BIIG PIIG THE SKY IS BLEEDING (RCA)
    7. LEON BRIDGES – GOLD-DIGGERS SOUND (COLUMBIA)
    8. MYD – BORN A LOSER (ED BANGER)
    9. LIONEL BOY LIONEL BOY (INNOVATIVE LEISURE)
    10. BENNY SINGS – MUSIC (STONES THROW) 
    11. SONS OF KEMET – BLACK TO THE FUTURE (IMPULSE!)
    12. CHET FAKER WHATEVER TOMORROW (SOULWAX REMIX) [SINGLE] (DETAIL)
    13. ELOHIM – STRUT FEAT. BIG FREEDIA (ELOHIM MUSIC)
    14. AMBAR LUCID GET LOST IN THE MUSIC (300 ENTERTAINMENT)
    15. KUČKA WRESTLING (LUCKYME)
    16. NATALIA LAFOURCADE – UN CANTO POR MÉXICO VOL. 2 (SONY MÉXICO)   
    17. EASY LIFE – LIFE’S A BEACH (ISLAND)
    18. ALLISON RUSSELL OUTSIDE CHILD (FANTASY / CONCORD)
    19. TWIN SHADOW TWIN SHADOW (CHEREE CHEREE)
    20. VARIOUS ARTISTS KITSUNÉ AMERICA, WEST COAST EDITION (KITSUNÉ)
    21. GASPARD AUGÉ ESCAPADES (GENESIS / ED BANGER / BECAUSE)
    22. L’IMPÉRATRICE TAKO TSUBO (MICROQLIMA)
    23. KIEFER BETWEEN DAYS (STONES THROW)
    24. DĀM-FUNK ARCHITECTURE III (GLYDEZONE) 
    25. ALFIE TEMPLEMAN FOREVER ISN’T LONG (CHESS CLUB)
    26. THE BLACK KEYS – DELTA KREAM (EASY EYE SOUND / NONESUCH)
    27. QUIVERS GOLDEN DOUBT (BA DA BING!)
    28. HARD FEELINGS HOLDING ON TOO LONG [SINGLE] (DOMINO)
    29. ORA THE MOLECULE HUMAN SARARI (MUTE)
    30. WOLF ALICE BLUE WEEKEND (DIRTY HIT / RCA)         