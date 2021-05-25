The dulcet tones of R&B force Jorja Smith make a welcome return on her latest album “Be Right Back,” which tops our chart for May 17-23.
Revisit the best of KCRW’s airplay from the past week with fresh cuts from the likes of La Femme, Biig Piig, Duran Jones & the Indications, and a whole lot more to keep you feeling fresh and cool in the warm weather ahead.
Check out the full rundown and our Top 30 Spotify playlist below.
KCRW’S TOP 30: MAY 17-23
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- JORJA SMITH – BE RIGHT BACK (FAMM)
- LA FEMME – PARADIGMES (DISQUE POINTU)
- POLO & PAN – CYCLORAMA (VIRGIN RECORDS FRANCE)
- ST. VINCENT – DADDY’S HOME (LOMA VISTA / CONCORD)
- DURAND JONES & THE INDICATIONS – PRIVATE SPACE (DEAD OCEANS)
- BIIG PIIG – THE SKY IS BLEEDING (RCA)
- LEON BRIDGES – GOLD-DIGGERS SOUND (COLUMBIA)
- MYD – BORN A LOSER (ED BANGER)
- LIONEL BOY – LIONEL BOY (INNOVATIVE LEISURE)
- BENNY SINGS – MUSIC (STONES THROW)
- SONS OF KEMET – BLACK TO THE FUTURE (IMPULSE!)
- CHET FAKER – WHATEVER TOMORROW (SOULWAX REMIX) [SINGLE] (DETAIL)
- ELOHIM – STRUT FEAT. BIG FREEDIA (ELOHIM MUSIC)
- AMBAR LUCID – GET LOST IN THE MUSIC (300 ENTERTAINMENT)
- KUČKA – WRESTLING (LUCKYME)
- NATALIA LAFOURCADE – UN CANTO POR MÉXICO VOL. 2 (SONY MÉXICO)
- EASY LIFE – LIFE’S A BEACH (ISLAND)
- ALLISON RUSSELL – OUTSIDE CHILD (FANTASY / CONCORD)
- TWIN SHADOW – TWIN SHADOW (CHEREE CHEREE)
- VARIOUS ARTISTS – KITSUNÉ AMERICA, WEST COAST EDITION (KITSUNÉ)
- GASPARD AUGÉ – ESCAPADES (GENESIS / ED BANGER / BECAUSE)
- L’IMPÉRATRICE – TAKO TSUBO (MICROQLIMA)
- KIEFER – BETWEEN DAYS (STONES THROW)
- DĀM-FUNK – ARCHITECTURE III (GLYDEZONE)
- ALFIE TEMPLEMAN – FOREVER ISN’T LONG (CHESS CLUB)
- THE BLACK KEYS – DELTA KREAM (EASY EYE SOUND / NONESUCH)
- QUIVERS – GOLDEN DOUBT (BA DA BING!)
- HARD FEELINGS – HOLDING ON TOO LONG [SINGLE] (DOMINO)
- ORA THE MOLECULE – HUMAN SARARI (MUTE)
- WOLF ALICE – BLUE WEEKEND (DIRTY HIT / RCA)